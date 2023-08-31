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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأحد .. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل «المربع» بساقية الصاوي

صدى البلد

تستعد الفرقة الأردنية المربع للعودة إلى مصر بجولة غنائية تفتتحها على مسرح ساقية الصاوي مساء الأحد 3 سبتمبر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً على مسرح قاعة النهر، وحدد ساقية الصاوي التذكرة بسعر موحد 350 جنيهًا.

وتمتد رحلة المربع الغنائية لأكثر من 11 سنة، وضع حجر أساسها المغنى والمؤلف الموسيقى محمد عبد الله، وفي حصيلتها ألبومين، أولاهما باسم الفرقة والثانى صدر بعنوان "طرف الخيط".

ودشَّنت الفرقة مؤخرًا انطلاقة غنائية جديدة بعد إعادة هيكلة الموسيقيين، وتغيير في التكوين الموسيقي، لتضم فراس عرابي بعزف الجيتار، وزيد مسيس بعزف الدرامز والطبول وباسل ناعوري بعزف الكيبورد والترومبيت، إلى جانب المؤسس عبد الله.

ومن ناحية أخرى يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين  لكوكب الشرق أم كلثوم  يوم 7 سبتمير المقبل ضمن جدول الساقية الصيفية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

وحرص المحامي ياسر قنطوش على توجيه الشكر للمطرب عمرو مصطفى بعد  إنهاء خلافه مع ورثة أم كلثوم بعد تجسيدها بالذكاء الاصطناعي.

وكشف نبيل المرسي والد سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم وزوج جيهان الدسوقي الحفيدة الثانية لأم كلثوم عن الإجراءات القانونية التى تتخذها الأسرة تجاه الملحن عمرو مصطفى بعدما أعلن تقديم أغانٍ لأم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

 

مسرح ساقية الصاوي مسرح ساقية الصاوى للعرائس مسرح الساقية للعرائس المربع الأردنى

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