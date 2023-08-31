زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب إندونيسيا

أفادت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية ،اليوم الخميس، على منصة التواصل الاجتماعي "أكس"، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أن زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة تيمور الإندونيسية ، مضيفة أنه لا يوجد احتمال لحدوث تسونامي.

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 75 كيلومترا، مضيفة أنه شعر به سكان كوبانغ، وهي مدينة في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية على الجانب الغربي من جزيرة تيمور.

لم ترد تقارير فورية عن حجم الاضرار ولم يرد متحدث باسم وكالة التخفيف من آثار الكوارث الإندونيسية على الفور على طلب للتعليق.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة زلزاليا للغاية، حيث تلتقي الصفائح المختلفة على القشرة الأرضية وتنتج عددا كبيرا من الزلازل والنشاط البركاني.