نرفض الاستيلاء على الحكم.. بيان من الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في الجابون

رفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الاستيلاء على السلطة بالجابون بالقوة ودعا جميع الأطراف لضبط النفس.

وقال الاتحاد الأوروبي أن الحل الوحيد في الغابون يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري.

أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، أنه سيتم عقد اجتماعا طارئا اليوم الخميس، لبحث الأحداث الجارية في الجابون.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأفريقي، أن لجنة مكونة من السنغال وبوروندي والكاميرون عقدت اجتماعًا بشأن تحرك الجيش في الجابون.

وقال الاتحاد الأفريقي إن اللجنة الثلاثية بحثت التطورات في الجابون بعد تحرك الجيش.

ووقع انقلاب الجابون مباشرة بعد إعلان هيئة الانتخابات الجابونية إعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثالثة، حيث حصل على 62.4% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي ألبرت أوندو أوسا على 30.7%، ورفضت المعارضة قبول نتيجة الانتخابات بحجة حدوث مخالفات.

وبعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بساعات، أعلنت مجموعة من كبار الضباط في القوات المسلحة الجابونية، عبر التلفزيون الرسمي، توليهم السلطة في البلاد وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبعد الاستيلاء على السلطة في الجابون، أعلن الجيش الجابوني إغلاق الحدود حتى إشعار آخر، كما قاموا بحل جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية، ثم إنشاء هيئة أطلقوا عليها اسم لجنة انتقال واستعادة المؤسسات، لكن لم يتم الكشف عن عضويتها بعد.