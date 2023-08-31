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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل سيلاقي الدوري السعودي نفس مصير نظيره الصيني.. وهذه حقيقة مشاركته بالشمبيوزليج

الدوري السعودي
الدوري السعودي

يسعى القائمون على مسابقة الدوري السعودي أن يصنف أفضل وأقوى دوريات العالم، من خلال مشروع يحاولون تنفيذه وهو استقطاب افضل نجوم الكرة بالعالم والتعاقد معهم بالدوري السعودي، وعلق رئيس الاتحاد الأوربي على هذا المشروع المشابة للمشروع الصيني، وسوف نوضح لكم من خلال هذا الموضوع.

الدوري السعودي 

الدوري السعودي والمشروع الصيني

ناقش رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، ألكسندر تشيفيرين، الوضع الحالي في كرة القدم، مع التركيز بشكل خاص على الدوري السعودي الناشئ والموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فقد قارن تشيفرين الدوري السعودي بالدوري الصيني الذي كان قبل سنوات قليلة يستقطب أيضا العديد من النجوم.


وقال تشيفرين لصحيفة ليكيب : "إنه ليس تهديدًا، لقد رأينا نهجًا مشابهًا في الصين، التي اشترت لاعبين في نهاية حياتهم المهنية من خلال تقديم الكثير من المال لهم".

فشل المشروع الصيني

وأضاف: "كرة القدم الصينية لم تتطور ولم تتأهل لكأس العالم بعد ذلك، مضيفا أنه هذه ليست الطريقة الصحيحة للقيام بذلك. يجب أن يعملوا على تطوير اللاعبين والمدربين، لكن هذه ليست مشكلتي".

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لماذا رفض نجوم العالم الشباب الدوري السعودي؟

وأشار تشيفيرين إلى أنه لا يرى السعودية منافسًا لبطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الوقت الحالين، "سنرى، لكنني لا أعتقد حتى للحظة أن هذا قد يهدد مسابقاتنا".

وشدد رئيس الاتحاد الأوروبي أيضًا على أن أفضل اللاعبين في أوج تألقهم لم يذهبوا إلى السعودية ، موضحا أن هناك لاعبين في نهاية حياتهم المهنية وآخرون ليس لديهم الطموح الكافي للتطلع إلى المسابقات الكبرى، و"على حد علمي، كيليان مبابي و إيرلينج هالاند لا يحلمون بالمملكة العربية السعودية.

وأردف: لا أعتقد أن أفضل اللاعبين في ذروة حياتهم المهنية سيذهبون إلى المملكة العربية السعودية، وعندما يتحدث الناس معي عن اللاعبين الذين ذهبوا إلى هناك، لا أحد يعرف أين يلعبون".

الدوري السعودي 

هل ستشارك الأندية السعودية بدوري ابطال أوروبا؟

وفي الأسابيع الأخيرة، ترددت شائعات عن إمكانية مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا في النسخ المقبلة، لكن تشيفيرين نفى هذه التكهنات.

وأعلن تشيفرين : "تحدثت إحدى وسائل الإعلام عن هذا الأمر دون أن تسألنا"، مضيفا أنه الأندية الأوروبية فقط يمكنها المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات".

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