عضو البتريوت الأوكراني: ندافع عن أوروبا.. وروسيا تستفز الغرب

كشف رامي أبو شمسية عضو حزب البتريوت الأوكراني، آخر مستجدات وتطورات المعارك الدائرة بين القوات الاوكرانية والروسية.

وقال رامي أبو شمسية في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”: "أوكرانيا تدافع عن قارة أوروبا في حربها ضد روسيا".

وأضاف رامي أبو شمسية: "روسيا ترغب في استفزاز أوروبا خاصة في ملف الطاقة كي تكون أوروبا خاضعة لموسكو".

وتابع رامي أبو شمسية: "أوكرانيا كانت ضحية الحرب بين أمريكا والناتو من ناحية وروسيا من ناحية أخرى، مواصلا: “نقاتل في أوكرانيا للدفاع عن أرضنا”.

وأكمل رامي أبو شمسية: "ندافع عن القارة الأوروبية والعالم كله ضد الابتزاز الروسي، وبالتالي، فإن الأوروبيين مجبرون على دعمنا".