وضع مضحك.. قصة هروب خمسة ملايين نحلة في كندا

واجهت مدينة أونتاريو في كندا، أمس الأربعاء أزمة كبيرة بسبب خروج خمسة مليون نحلة من الصناديق الخشبية التي سقطت من سيارة مقطورة كانت تحملهم في مدينة برلينجتون.

وحاولت الشرطة الكندية السيطرة على الموقف حيث استدعت عدد من الأشخاص الذي يعلمون في تربية النحل، للمساعدة في جمعه، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي".

وطلبت الشرطة من السائقين في المنطقة إغلاق نوافذهم ومن المشاة السير بعيدا عن محيط انتشار النحل وبعد ساعات، تمكن النحل من الدخول إلى الخلية ومات المئات منه.

ووصل مايكل باربر مربي النحل، إلى مكان الحادث بعد تلقيه اتصالاً من الشرطة الكندية، في الوقت الذي انتشر فيه خمسة مليون نحلة

وأوضح مايكل باربر أن النحل كان غاضب ومرتبك لأنهم خرجوا من الخلية، وأطلق بعض النحالين الدخان لإخضاعه إلى حالة من السبات.

وأشار إلى أنه وجد الوضع خطيرا بلا شك، ولكنه كان مضحكًا بعض الشيء أيضًا بالنسبة للعشرات من مربي النحل الذين جاءوا لإنقاذ الملايين من نحل العسل.