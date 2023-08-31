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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن موعد تنصيب أوليجوي نجويما رئيسا للجابون

الجنرال بريس أوليجوي
الجنرال بريس أوليجوي نجويما قائد الحرس الجمهوري في الجابون

أعلنت السلطات في الجابون عن موعد تنصيب بريس أوليجوي نجويما قائد الحرس الجمهوري، رئيسا للجابون.

وقالت سلطات الجابون إن "نجويما" سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس انتقالي يوم الاثنين المقبل 4 سبتمبر 2023 أمام المحكمة الدستورية، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ستار” النيجيرية.

وقال أولريش مانفومبي مانفومبي المتحدث باسم لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات في الجابون للتلفزيون الرسمي يوم الخميس، إنه صدرت تعليمات إلى جميع الأمناء العامين والمكاتب الوزارية والمديرين العامين ومسؤولي أجهزة الدولة “بضمان الاستئناف الفعال للعمل واستمرارية عمل جميع الخدمات العامة في المستقبل القريب”.

ولم تذكر أي تفاصيل بشأن مدة الفترة الانتقالية بعد الإطاحة أمس الأربعاء بالرئيس على بونجو أونديما، بعد إعلان هيئة الانتخابات فوزه بالرئاسة. 

كما تعهد قادة الجيش بأن تحترم الجابون جميع التزاماتها في الداخل والخارج.

وشهدت الجابون أمس الأربعاء 30 أغسطس 2023، أحداثا ساخنة بعد تحرك الجيش ضد الرئيس علي بونجو، إثر إعلان فوزه بنتيجة الانتحابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع بوسط إفريقيا السبت الماضي. 

وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات. وحل كافة مؤسسات الجمهورية.

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