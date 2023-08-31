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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدًا.. نهائي فردي السيدات والرجال ببطولتي إفريقيا وأوقيانوس للخماسي الحديث

صدى البلد

تقام صباح غد الجمعة منافسات فردي السيدات والرجال في البطولة الافريقية وبطولة أوقيانوس القارية والمؤهلتين لأولمبياد باريس 2024 على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

 

ويتأهل الفائز بالمركز الأول مباشرة لأولمبياد باريس 2024.

ويشارك المنتخب الوطني في منافسات فردي السيدات كل من "هايدي عادل، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل وملك إسماعيل" ، فيما يمثل مصر في فردي الرجال الرباعي "أحمد الجندي، محمد الجندي، إسلام حامد وأحمد أشرف".

 

ويشارك فى البطولة الافريقية: مصر وجنوب افريقيا واوغندا وجامبيا ومالى وبوركينا فاسو، اما بطولة اوقيانوس القارية فيشارك فيها ثلاث دول هي "استراليا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة الأمريكية ".

 

ويبحث المنتخب المصري للخماسي الحديث عن حجز بطاقات لأولمبياد باريس 2024 على مستوى الرجال، بعد حصول "مهند" على التذكرة الأولى بفوزه بالميدالية الذهبية في نهائي كأس العالم التي أقيمت في تركيا يونيو الماضي وأيضًا بطاقة للسيدات.


واستطاعت مصر الفوز في أول أيام البطولة بذهبية التتابع المختلط عن طريق الزوجي المكون من مهند شعبان وجنى عطية.

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