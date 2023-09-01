بنك الطعام: مستمرون في قوافل ستر وعافية للوصول للأكثر استحقاقا

كشف أحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصري تفاصيل ومعلومات قوافل ستر وعافية التابعة لـ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال أحمد لبيب في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" قافلة ستر وعافية امتداد لسلسلة من القوافل المستمرة على مدار العام الماضي ".

وأضاف أحمد لبيب:" يتم تقديم خدمات قافلة ستر وعافية حاليا في قرى مركز الحامول بكفر الشيخ".

وتابع أحمد لبيب:" يتم توفير كافة الخدمات للمواطنين كما يتم توزيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجا ".

وأكمل احمد لبيب:" الهدف من القوافل هو تخفيف الأعباء من على كاهل المواطن الأكثر احتياجا “، مضيفا:” مستمرون في قوافل ستر وعافية ونستهفد القرى الأكثر احتياجا بكافة أنحاء الجمهورية ".