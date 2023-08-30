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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة الـ22 من قوافل ستر وعافية بكفر الشيخ

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة الثانية والعشرون من قوافل "ستر وعافية " لأهالي قرية برج مغيزل وتوابعها بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وذلك بمشاركة 18 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.


يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.


تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة – جلدية – نساء – اسنان – رمد – أطفال – انف واذن ) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر ، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلي الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الاسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.


وتتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتوزيع شنط وأدوات مدرسية وغيرها من الأنشطة، كما تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخري.


هذا وتهتم القافلة بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.


شارك في القافلة ١8 كيانا من كيانات التحالف وهم (جمعية مصطفي محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الاورمان - جمعية رسالة - مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصري – حياة كريمة – اسقفية الخدمات – الصديقية – نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع – حياة كريمة ) بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.


يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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