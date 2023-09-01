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الإشراف العام
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بين الناس

تفعيل بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية و«القابضة للمياه» لإدارة مياه الأمطار

صدى البلد

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفعيل بروتوكول التعاون بين المركز الهندسي لجامعة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لاستكمال تقديم كافة أشكال الدعم والاستشارات الفنيه  لباقى مراحل مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الامطار بالإسكندرية والإشراف على اجراءات التشغيل المتعلقة بها علي غرار المراحل السابقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية وليست مؤقتة تساهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية بمحافظة الإسكندرية وكذلك الاستفادة بكل كميات المياه  بمشروع الدلتا الجديد.

وثمن اللواء محمد الشريف  محافظ الإسكندرية الدور الذى تلعبه جامعة الإسكندرية باعتبارها بيت الخبرة الفنية الذى يتم الاستعانة بها  فى الإشراف وتقديم الإستشارات الفنية أثناء تنفيذ المشروعات الكبرى ومن بينها مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والذى يعد أحد أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل كبير فى الحد من تداعيات الآثار الناجمة  عن التغيرات المناخية بموسم النوات.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن تنفيذ المشروع يتم علي عدة مراحل وفق خطة محددة تم وضعها على أساس  أولويات عملية التنفيذ داخل أحياء الإسكندرية.

ومن جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تنفيذ مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، والذى يهدف إلى رفع الكفاءة وزيادة القدرة الإستيعابية لشبكات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار بالإسكندرية؛ ليعد أحد أهم المشروعات القومية التى أولت لها الدولة أهمية خاصة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وتحقيق الاستفادة من مياه الأمطار، فى ضوء تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، أن توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمركز الهندسي للخدمة العامة بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية يهدف أن يقوم المركز بأعمال الاستشارات الهندسية للتصميم والإشراف علي التنفيذ لمشروعات الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى التنسيق الدائم بين شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية تعملان ككيان واحد للتعامل مع ملف مياه الأمطار لخدمة المواطن السكندرى.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائبا عن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس احمد جابر رئيس مجلس إدارة  شركة مياه الشرب  بالإسكندرية، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية واستشاري تنفيذ المشروع ، والدكتور زياد الصياد مدير المركز الهندسي لكلية الهندسة جامعة الاسكندرية ولفيف من السادة أعضاء فريق العمل.

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