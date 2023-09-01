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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر الجديدة للإسكان:

رفع قيمة التعاقد لاستغلال الجزء المطور بحديقة الميريلاند لـ 24.2 مليون جنيه

مصر الجديدة للإسكان
مصر الجديدة للإسكان

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن رفع قيمة التعاقد مع شركة ماتريكس بشأن الاتفاق المباشر لإدارة وتشغيل واستغلال الجزء المطور بالمنتزة السياحي الميريلاند لمدة 3 سنوات.

وأضافت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه تقرر رفع قيمة التعاقد مع ماتريكس من 17.5 مليون جنيه إلى 24.22 مليون جنيه، أي بزيادة تقدر بـ50%.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تم تحديد نسبة إيرادات الشركة بالأنشطة الأخري وهي 40% من فيمة الحفلات العامة، و70% من قيمة الإعلانات، و30% من قيمة الفعاليات، مؤكدة أنه سيعود بالنفع على زيادة وتعظيم إيرادات الشركة.
 

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لجنة مشتركة بين مصر الجديدة للإسكان وهيئة التأمين الاجتماعي بشأن أرض هليوبارك

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شركة مصر الجديدة للإسكان تعلن قبول استقالة العضو المنتدب

وفي اغسطس الماضي اعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن تعاقدها مع شركة ماتريكس على إدارة وتشغيل واستغلال الجزء المطور بالمتنزة السياحي (الميريلاند) لمدة 3 سنوات.

19.4 مليون جنيه صافي ربح في 3 شهور

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي

مصر الجديدة للاسكان المتنزة السياحي تطوير حديقة الميريلاند القابضة للتشييد التعمير

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