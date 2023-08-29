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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لجنة مشتركة بين مصر الجديدة للإسكان وهيئة التأمين الاجتماعي بشأن أرض هليوبارك

صدى البلد

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لـ الشركة القابضة للتشييد والتعمير احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن توقيع بروتوكول أرض منطقة هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتفاوض بشأن بيع قطعة الأرض البالغة مساحتها 1695 فداناً بالأمر المباشر.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتكون من 6 أعضاء يخص كل طرف ثلاثة أعضاء لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، وإدخال ما يلزم من تعديله، مشيرة إلى أن القيمة النهائية للبيع لم تحدد بعد.

وكانت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وضحت، أمس الاثنين، أن البروتوكول سينظم آليات وإجراءات دراسة العرض المقدم من هيئة التأمين الاجتماعي والتصرف وحقوق والتزامات كل طرف فيه خلال مدة سريان البروتوكول.

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ومن المقرر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد بعد الاتفاق النهائي لما تسفر عنه شروط البروتوكول لإعمال شؤونها للنظر في أمر التصرف بالبيع بالأمر المباشر بالقيمة التي سيتم التوافق عليها.

وأشارت، إلى أن أرض هليوبارك ضمن الأصول المتداولة (مخزون الأراضي) المدرج بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2023.

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو  (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

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