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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة مصر الجديدة للإسكان تعلن قبول استقالة العضو المنتدب

مصر الجديدة للإسكان
مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قبول استقالة تامر ناصر، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة؛ اعتباراً من تاريخ 4 أغسطس 2023.

وفي منتصف يوليو الماضي كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أعلنت أن تامر ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة يمارس مهام عمله بصورة طبيعية بعد تردد شائعة بقيامه بتقديم استقالته.

نتائج أعمال شركة مصر الجديدة 

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت صافي ربح خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ نحو 603.23 مليون جنيه.

وسجلت إيرادات النشاط خلال فترة الـ18 شهراً نحو 1.99 مليار جنيه.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو  (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

مصر الجديدة للاسكان أرباح استقالة أغسطس 2023 القابضة للتشييد

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