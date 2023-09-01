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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تبدأ العد التنازلي لمهمتها الأولى إلى الشمس

صدى البلد

بدأت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، اليوم الجمعة، في العد التنازلي لإطلاق بعثة "أديتيا - إل 1" لدراسة الشمس.

ونشرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية بيانا عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيه أن العد التنازلي لمدة 23 ساعة و40 دقيقة، والذي سيسفر عن الإطلاق، عند الساعة 11:50، في 2 سبتمبر 2023، بدأ اليوم في تمام الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي.

ومن المفترض أن تسمح تلك المسافة لبعثة "أديتيا - إل 1" الهندية بمراقبة الشمس باستمرار، دون تشتيت الانتباه بسبب كسوف الشمس، كما سيتمكن العلماء الهنود من دراسة النشاط الشمسي، ومدى تأثيره على الطقس الفضائي في الوقت الحقيقي، بحسب البيان.


وأفاد بيان المنظمة الهندية بأن "المركبة الفضائية تحمل 7 أجهزة لمراقبة الغلاف الضوئي، والكروموسفير (الكرة الملونة، وهي تلك الطبقة الرقيقة من سطح الشمس المعرضة للفضاء الكوني)، والطبقات الخارجية للشمس (الهالة)، باستخدام المجال الكهرومغناطيسي، وأجهزة كشف الجسيمات والمجال المغناطيسي".

إطلاق استمرار التوقيت المحلي العلماء الهنود المجال المغناطيسي المركبة الفضائية النشاط الشمسي

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