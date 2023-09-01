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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة في قصر النيل.. أنهى حياة والده لرفضه إعطائه أموالا لشراء المخدرات

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‏ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب لاتهامه بقتل والده بعد رفضه إعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

‏تلقى المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل بلاغاً بمقتل رجل مسن داخل شقته بدائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ ، وتم العثور على جثمان القتيل ونقل الجثة إلى المشرحه تحت تصرف النيابة العامة لحين فحصها بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة .

‏وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان نجله وراء قتله بعد مشاجرة بينهما ليلة الحادث قام علي اثرها الشاب بالتخلص منه لرفضه إعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة ، تم تحرير محضر ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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