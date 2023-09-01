الهلال يفوز على الاتحاد في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

قلب فريق الهلال، الطاولة على نظيره الاتحاد، وفاز عليه بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما، في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.



وجاءت رباعية الهلال عن طريق ميتروفيتش (هاتريك)، سالم الدوسري في الدقائق 20، 60، 65، 71.



بينما جاءت ثلاثية الاتحاد عن طريق رومارينهو وبنزيما وعبد الرزاق حمد الله في الدقائق 16، 38، 45+8.



وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – كوليبالي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش – محمد كنو – روبن نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – مالكوم.



بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: مدالله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود .

خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – كورونادو .

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله – كريم بنزيما – رومارينهو.