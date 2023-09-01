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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبرة لمن يعتبر.. تظاهرة في ليبيا تطالب بالقصاص من نجلاء المنقوش

نجلاء المنقوش وإيلي
نجلاء المنقوش وإيلي كوهين

شهدت مدينة مصراتة الليبية، اليوم الجمعة، 1 سبتمبر 2023، تظاهرة، شارك فيها عدد من أفراد الشعب الليبي؛ احتجاجا على لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش، بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال بيان صادر عن المحتجين الليبيين: إنه من الواجب القبض على من شارك ونسق في هذا اللقاء، ومن جهز له، والقصاص منهم أمام أعين الجميع؛ ليكونوا عبرة لمن يعتبر، وذلك بحسب ما أودته صحيفة "الوسط" الليبية. 

واندلعت أزمة كبيرة خلال الأسبوع الجاري؛ بسبب ما كشفته تل أبيب عن لقاء نجلاء المنقوش بإيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما، لبحث ملف التطبيع بين ليبيا وإسرائيل.

وتسبب الأمر في غضب عارم لدى الشعب الليبي الذي خرج للتظاهر في بعض المدن الليبية، واستجابة للضغط الشعبي ضد المنقوش، أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، قرارا بإقالتها من منصبها وإحالتها للتحقيق.

وعلى الرغم من الغضب الكبير ومخالفة المنقوش للدستور الليبي الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل؛ إلا أن "الدبيبة" دافع عنها خلال جلسة مجلس الوزراء الليبي، أمس الخميس، مؤكدا أنها كانت "مخلصة للوطن".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية وعبرية، أن لقاء المنقوش وكوهين، تم بتنسيق على أعلى المستويات، وبوساطة إيطالية.

وفور انتشار التقارير بشأن لقاء كوهين والمنقوش؛ فرت الأخيرة من ليبيا إلى تركيا، عبر مطار معيتيقة، بطائرة تابعة للحكومة المؤقتة.

وكشفت تقارير لوسائل إعلام ليبية أن نجلاء المنقوش سافرت من تركيا إلى العاصمة البريطانية لندن.

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