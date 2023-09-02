أمريكا: القوات الأوكرانية تتقدم جنوبا وتستولي على مواقع روسية شديدة التحصين

قالت الحكومة الأمريكية إن القوات الأوكرانية حققت "تقدما ملحوظا" في هجومها على المواقع الروسية شديدة التحصين في الجنوب، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن هذه المكاسب تحققت خلال الـ 72 ساعة الماضية جنوب زابوريجيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لشبكة CNN إن القوات الأوكرانية تتقدم، لكنها "معركة صعبة".

تزعم روسيا أنها سيطرت على مرتفعات استراتيجية بالقرب من مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا.



وقال كيربي إن كييف نفسها اعترفت بأن التقدم في الجنوب - الذي يهدف إلى تقسيم الممر البري الروسي إلى شبه جزيرة القرم - كان أبطأ مما كان متوقعا.

وأضاف: "لقد حققوا بعض النجاح ضد الخط الثاني من الدفاعات الروسية".

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال الجيش الأوكراني إنه سيطر على قرية روبوتاين في منطقة زابوريجيا.

وفي الشمال الشرقي، حشدت روسيا قواتها لاستعادة الأراضي التي حررتها أوكرانيا شرق خاركيف.

وفي الجنوب، يُعتقد أن روسيا قامت ببناء نظام متطور من الخنادق والأنفاق، تدافع عنه بحقول الألغام، فضلاً عن مواقع المدفعية وما يسمى بالحواجز الخرسانية المضادة للدبابات "أسنان التنين".



وشنت كييف هجومها المضاد بعد حصولها على أسلحة أكثر تقدما من حلفائها في الغرب وإعداد كتائب هجومية.

لكن التقدم كان بطيئا، وتواصل كييف حث دول الناتو على تسليم الدبابات ومعدات إزالة الألغام والطائرات الحربية، ولا سيما الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع من طراز إف-16.