بعد أزمة الجابون.. قائمة أطول الرؤساء الأفارقة بقاءً في الحكم

فتحت أزمة الجابون باب التساؤلات بشأن الرؤساء الأفارقة الذين يستمرون لعقود طويلة في سدة الحكم، حيث أنهت حركة الجيش ضد الرئيس على بونجو حكم عائلته المستمر منذ عام 1967 حينما تولى والده الرئاسة، حتى وفاته في 2009 ليخلفه ابنه الذي ما لبث أن أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأربعاء الماضي حتى تمرد عليه قادة الجيش.

ونستعرض في السطور التالية أطول الرؤساء في القارة السمراء بقاء في الحكم.

غينيا الاستوائية.. 1979

بدأ الرئيس تيودورو أوبيانج نجيما مباسوجو البالغ من العمر 81 عاما ‏حكمه لجمهورية غينيا الاستوائية منذ 1979 واستمر حتى اليوم، ليدخل عامه الـ44 في السلطة، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في 20 نوفمبر من العام الماضي.

الكاميرون.. 1982

وفي الكاميرون يحتل الرئيس بول بيا مقعد الرئاسة منذ عام 1982 بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2018 التي قال خصومه إنها كانت مزورة.

ويبلغ بيا من العمر 90 عاما، وقد اتخذ عددا من القرارات بشأن قادة الجيش الكاميروني في أعقاب أزمتي النيجر والجابون في محاولة لتجنب مصير بازوم وبونجو.

أوغندا.. 1986

وفي أوغندا يتولى الرئيس يوري موسيفيني البالغ من العمر 79 عاما الحكم منذ يناير من عام 1986 حينما أحكم السيطرة على العاصمة كمبالا بعد حرب عصابات استمرت خمس سنوات.

وتمكن موسيفيني من الترشح للرئاسة في عام 2021 بعدما ألغيت المادة التي تضع حدا لسن الترشح بـ75 عاما، ليفوز بولاية سادسة.

إسواتيني

يتربع الملك مسواتي على عرش مملكة إسواتيني منذ عام 1986، ويبلغ من العمر 55 عاما، وهو آخر ملك بالمعنى المطلق في إفريقيا جنوب الصحراء.

إريتريا.. 1993

ويعد الرئيس أسياسي أفورقي هو الرئيس الوحيد لإريتريا منذ استقلالها عن إثيوبيا حيث تولى الحكم في عام 1993 إلى اليوم.

ويبلغ أفورقي من العمر 77 عاما ولم يسبق أن جرت انتخابات وطنية في بلاده.

جمهورية الكونغو.. 1997

يتولى الرئيس دينيس ساسو نجيسو الحكم في جمهورية الكونغو منذ 1997 وقد عاد إلى الحكم بعد غياب 5 سنوات بعدما أجريت أول انتخابات في البلاد عام 1992 حيث انتهت ولايته الأولى التي بدأت في 1979.

واستعاد السلطة في 1997 بعد حرب أهلية استمرت لفترة قصيرة وعدّل الدستور في عام 2015 ليسمح لنفسه بالترشح مرة أخرى لتتم إعادة انتخابه في العام التالي. وفاز بفترة جديدة في انتخابات رئاسية عام 2021.

جيبوتي.. 1999

يتولى الرئيس الجيبوتي عمر جيله حكم البلاد منذ 1999 ويبلغ من العمر 74 عاما، ووصل إلى الرئاسة خلفا لعمه زعيم الاستقلال حسن جوليد أبتيدون، وانتُخب لولاية خامسة مدتها خمس سنوات في عام 2021.

المغرب.. 1999

تُوج الملك محمد السادس البالغ من العمر 60 عاما على عرش المغرب في عام 1999 بعد وفاة والده الحسن الثاني بأزمة قلبية، وتحكم العائلة المالكة في المغرب منذ عام 1631.

رواندا.. 2000

يحكم الرئيس بول كاجامي رواندا منذ 23 عاما، حيث تولى الحكم عام 2000 حيث قاد جيش المتمردين الذي أنهى الإبادة الجماعية عام 1994، وعدل الدستور في عام 2015 لتمديد حكمه، في خطوة قد تسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.