عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب مخبز استولي على 10 أجولة دقيق بلدى مدعم بالغربية

دقيق بلدي بالغربية
دقيق بلدي بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بمركز بسيون، استولى على 10 أجولة دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

txt

انعقاد الاجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا بحضور محافظ الغربية

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز بسيون، من ضبط صاحب مخبز استولى على 10 أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وزير الأمن الإسرائيلي يأمر بتقليص زيارات الأسرى من الضفة الغربية

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

10 أجوالة دقيق بلدى مدعم النيابة العامة تحقيق أرباح بمحافظة الغربية جامعة طنطا ضبط صاحب مخبز صاحب مخبز طنطا محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

خلال اجتماعه مع الخطيب.. طلب مفاجئ من كولر بشأن مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

غلق وتشميع 21 منشأة مخالفة في الغربية

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف وتطوير عمارات الأوقاف بالعجيزي في طنطا

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن المتهمين بإنهاء حياة صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في الجيزة

برنامج تأهيلي خاص لـ عبد الشافي وعبدالله جمعة فى الزمالك

محمود الشريف.. قصة حب مع أم كلثوم بسبب عشاء وطلاق بأمر ملكي

شكلهم يفرح .. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم

كلوب يكشف رد فعل محمد صلاح بعد شائعات انتقاله لاتحاد جدة

حقوق الإنسان على رأس محاوره| خطة ومواعيد الحوار الوطني غدا.. فماذا يناقش؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة طوجى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بالأردن.. صور

كارثة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات والفاكهة بدون غسلها؟

هل أنت منهم؟.. أبراج توازن بين حياتها المهنية والأسرية

حضور جماهيري ضخم.. ويجز يشعل حفل العلمين الجديدة| صور

فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

البساطة والفخامة والأناقة.. إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله بـ عيد ميلادها

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ