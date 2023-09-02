المحرصاوي يكرم الأطفال المشاركين بالمعسكر الصيفي الثاني لمجلة نور

اختتمت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات المعسكر الصيفي التدريبي الثاني لها لعام 2023 ، الذي استمر لمدة شهر وأسبوع بمقر المنظمة، وشارك فيه 20 طفلًا من أعمار مختلفة.

كرم الدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة المشاركين في المعسكر وأشاد بالمستوي الذي وصلوا إليه، وأكد على ضرورة الاستفادة مما تعلموه خلال فترة المعسكر، وطالبهم بضرورة المحافظة علي البيئة ونشر ثقافة التشجير لتكون مجتمعاتنا خضراء صديقة للبيئة.

وأجري فضيلته حوارات مفتوحة مع الأطفال المشاركين حول طموحاتهم وأحلامهم ومواهبهم؛ حيث قدم عددًا منهم موهبته فى فن إلقاء الشعر .

يذكر أن المعسكر تضمن ورش عمل ومحاضرات متنوعة في موضوعات عديدة؛ في المسرح، القصص القرآني وقصص الأنبياء، فضلا عن ورش العلوم والحساب الذهنى والرسم والأشغال الفنية والحرف اليدوية وتعلم الإتيكيت وتقديم عروض سينما نور.