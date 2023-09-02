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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: استمرار غسيل الشبكات وتحليل المياه على مدار 24 ساعة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن استمرار خطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قري ومراكز ومناطق إقليم " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين.

 

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وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتم سحب عينات عشوائية من مياه الشرب بصفة مستمرة من المحطات والشبكات، والمنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة السويس، والإسماعيلية"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها لعمل التحاليل المطلوبة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة تمكنوا خلال الساعات الماضية من إصلاح عدة أعطال وكسور مفاجئة في شبكات المياه في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، منها أصلاح كسر 10 بوصة المغذي لمدينة القنطرة شرق الجديدة، كما تم إصلاح كسر 4 بوصة المغذي لمنطقة ناصر بالقنطرة، وإصلاح كسر مفاجئ أيضا في خط 4 بوصة بالقنطرة شرق، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 10 بوصة بمنطقة السبع عمارات بالقنطرة شرق، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 10 بوصة علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي امام منطقة حمود موسي.

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