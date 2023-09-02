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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تجارية الإسماعيلية» تعلن فتح باب التقديم للعارضين والعارضات للمشاركة بمعرض «اهلا مدارس»

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية

تستعد الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد الإتحاد العام، لإنطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسي، خلال أيام قليلة.

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حيث أكد «الشافعي» في بيان صحفي، قبل قليل، أن المعرض يأتي طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، بالتنسيق التام بين محافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن ومديرية التموين.

كما أعلن رئيس تجارية الإسماعيلية، مشاركة كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس إضافة إلى انه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس أيضا توفير ملابس "اليونيفورم" للطلاب.

من جانبها أعلنت آمال محمود آبراهيم رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، فتح باب التقديم لدي العارضين والعارضات الراغبين في المشاركة بالعرض، لتقديم أوراقهم، غدا الأحد  والإثنين،  بمكتب أحمد إسماعيل محمد مسئول الشئون الإقتصادية بالدور الخامس بمقر الغرفة التجارية بالإسماعيلية بجوار مبني عمر افندي.

وأشارت آمال محمود ابراهيم، إلي أن "أهلا مدارس"  يستهدف توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

الرئيس عبد الفتاح السيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية المستلزمات المدرسية معرض أهلا مدارس

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