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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاتلات ألمانية تبدأ في حماية أجواء سلوفاكيا.. ما الأمر؟

علم ألمانيا
علم ألمانيا

أعلنت القوات الجوية في ألمانيا، اليوم السبت، عن بدء حماية المجال الجوي لسلوفاكيا في إطار تعاون لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وهي مبادرة تستمر حتى 22 ديسمبر المقبل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أوضحت برلين أن مقاتلتين من طراز يوروفايتر من السرب 74 للقوات الجوية التكتيكية المتمركزة في نيوبورج ستكونان في حالة تأهب دائم لاعتراض طائرات مجهولة أو معادية في المجال الجوي السلوفاكي.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء رحلات تدريبية فوق سلوفاكيا والهبوط بها.

وسلوفاكيا جزء من الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي وهي جارة مباشرة لأوكرانيا التي كانت هدفًا للغزو الروسي العام الماضي.

وسلمت سلوفاكيا نظامها الصاروخي للدفاع الجوي S-300 إلى أوكرانيا في أبريل 2022. وبدلاً من ذلك، نشرت الولايات المتحدة وهولندا نظام باتريوت واحد لكل منهما مع القوات الشريكة في الناتو، ونشرت ألمانيا نظامين.

وفي نهاية هذا الأسبوع، ستشارك القوات الجوية الألمانية أيضًا في العرض الجوي لمهرجان الطيران الدولي السلوفاكي الذي يستمر يومين، في مطار كوتشينا العسكري السلوفاكي، على بعد 42 كيلومترًا شمال براتيسلافا.

وتستخدم القوات الجوية الأمريكية المطار العسكري أيضًا بموجب اتفاقية بين سلوفاكيا والولايات المتحدة.

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