معركة بالعصي والحجارة في إسرائيل تسفر عن إصابة 135 واعتقال 39| فيديو وصور

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها تمكنت من السيطرة على منطقة جنوب تل أبيب؛ بعد أعمال الشغب واشتباكات، خلال تظاهرة لطالبي اللجوء من إريتريا.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد هاجم معارضو النظام، مؤيديه، والقاعة التي كان من المقرر أن يقام فيها مهرجان للسفارة الإريترية، وتعرضت الممتلكات في المنطقة لأضرار كبيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الاشتباكات أصيب فيها ما لا يقل عن 135 شخصا، من بينهم نحو 30 شرطيا، وتم اعتقال 39 على الأقل؛ لمخالفة الأوامر، ولا تزال قوات كبيرة من الشرطة متواجدة في المنطقة.

وأضافت أن المتظاهرين في تل أبيب حملوا الهراوات وألقوا الحجارة واستخدمت الشرطة الذخيرة الحية لتفريقهم.

وعلق مفوض الشرطة الإسرائيلية على أعمال الشغب، ووصفها بأنها "حدث متطرف لم تشهده إسرائيل حتى اليوم"، زاعما: "يبدو أن هناك نية من الخارج".

وأضاف المفوض: "نحن في حالة تأهب دائم؛ لاحتمال تطور الاحتجاجات في نفس الوقت، وآمل ألا نضطر إلى ذلك، ولكن إذا اضطررنا لذلك؛ فسنعرف ما يجب القيام به".

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