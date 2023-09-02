السعودية.. ضبط مقيم مصري لترويجه المخدرات في الدمام

أعلن الأمن العام السعودي، اليوم السبت، القبض على مقيم مصري، لترويجه المخدرات في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وقال الأمن العام السعودي في بيان صادر عنه ونشره على حسابه بمنصة “إكس”، إن شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية قبضت على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وأضاف أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

ومنذ فترة، وبدأت السعودية، حملة مكافحة المخدرات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر لديهم من معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).