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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأحداث لها تبعات سيئة.. بارزاني يطالب بالحفاظ على التعايش السلمي في كركوك

مسعود بارزاني
مسعود بارزاني

أدان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أحداث محافظة كركوك، قائلًا إن قوات الأمن في المحافظة العراقية سفكت دماء الكرد.

وأضاف بارزاني اليوم السبت، أنه "منذ أيام يقطع مجموعة من قطاع الطرق طريق أربيل – كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي وصنعوا وضعا خطيرًا و غير ملائم للغاية لأهالي كركوك".

وأضاف: "نحن أكدنا دائما على أن كركوك يجب أن تكون مثالا للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".

وأشار بارزاني إلى أن أحداث كركوك ستكون لها تبعات سيئة وثمن باهظ، مطالبًا  الحكومة بالتدخل للحفاظ على التعايش السلمي بكركوك.

ولفت إلى أن جهات غير مسؤولة تسببت في تعقيد الوضع بكركوك، وذلك بعد أن حدثت صدامات خلال تظاهرات في المدينة، ولقى شخص مصرعه وأصيب حوالي 10 آخرين، ما دفع الحكومة العراقية لفرض حظر للتجوال.

وقررت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم السبت، فرض حظر تجوال في المحافظة العراقية؛ على خلفية التوترات  التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين هناك.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة: "نوجه كافة المواطنين بالتوجه إلى أماكن سكنهم واخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة".

وأضاف البيان أن قيادة الشرطة بكافة توابعها ستطبق حظر تجوال في كافة أرجاء المدينة، داعيًا الالتزام تجنبًا للمساءلة القانونية.

من جانبه، وجه القائد العام للقوات المسلحة بالعراق محمد شياع السوداني، القوات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.

كما شدد السوداني على أن تكون هذه القوات بالحزم في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية.

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