أحكام وآداب البيع والشراء في مسجد الرفاعي بالعريش

نظمت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي بعنوان: "أحكام وآداب البيع والشراء" بمسجد الرفاعي بالعريش، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي ، وبتوجيه من الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.



حاضر في الندوة كل من: الشيخ محمد سليمان عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش، والشيخ أحمد أبو القاسم على إمام وخطيب مسجد المعلمين بالضاحية، الشيخ حمادة بشير محمد ، إمام وخطيب مسجد أم القرى بالعريش، وفى حضور الشيخ ابراهيم عبد الرحمن إمام وخطيب مسجد الرفاعي.

حكم البيع والشِّراء:



دار حديث المحاضرين حول العناصر التالية: حكم البيع والشراء وحكمته ، وأركان البيع والشراء، وشروط صحة البيع والشراء ، والبيوع المنهي عنها ، وآداب البيع في الإسلام



وأكد الشيخ محمد عزام ، أن الله -تعالى- أباح البيع والشِّراء، قال الله -تعالى-: (وأحل الله البيع وحرم الربا).

وأجمع علماء الأمَّة الإسلاميَّة على جواز البيع والشِّراء، وذلك لحكمٍ متعددة، فالسِّلع والعروض التِّجارية موزعةٌ بين النَّاس.



كما تحدث عن أركان البيع والشراء موضحاً أن البيع والشِّراء عقدٌ بين طرفين ويجب توفُّر عدَّة أركانٍ في عقد البيع والشِّراء حتى يكون صحيحاً ومقبولاً.