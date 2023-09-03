مسلسل لا ينتهي.. سقوط أجزاء من عقار بحي الجمرك وسط الإسكندرية

شهد حي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار بشارع الشمرلي، في نطاق الحي، وذلك دون حدوث إصابات.

وذكر حي الجمرك أنه فور تلقي الحي إشارة تفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 70 بشارع الشمرلي، قامت إدارة المشروعات بإزالة الأجزاء العالقة من الشرفة بالدور الخامس والتي تشكل خطر على المارة.

وأشار بيان الحي إلى أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 54 لسنة 2018 وله سرعة تنفيذ في 2021 وصادر له إخلاء اداري لسرعة تنفيذ قرار الترميم ، وجاء ذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

يأتي هذا وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.