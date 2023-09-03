اليوم.. مصر تواجه بوروندي في افتتاح بطولة أفريقيا لكرة الطائرة بالقاهرة

تنطلق اليوم الأحد بطولة أفريقيا لكرة الطائرة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجاري على الصالة رقم 2 بستاد القاهرة.



وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً على أن تنطلق مباراة مصر وبوروندي في تمام الساعة الثامنة.

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية التى أقيمت بالأمس بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من بوروندي والجزائر.

فيما ضمت المجموعة الثانية تونس و مالي و تنزانيا وتشاد، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا وغانا وليبيا.

وضمت المجموعة الرابعة كلًا من المغرب و رواندا و السنغال وجامبيا.



ولم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن.

وجاءت قائمة الفراعنة في البطولة على النحو التالي: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرًا خارجيًا قويًا في تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، وشهد وديات أوروبية قوية أيضا في إطار الاستعدادا للمنافسة على اللقب القاري.