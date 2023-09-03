عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. مصر تواجه بوروندي في افتتاح بطولة أفريقيا لكرة الطائرة بالقاهرة

منتخب مصر
منتخب مصر

تنطلق اليوم الأحد بطولة أفريقيا لكرة الطائرة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجاري على الصالة رقم 2  بستاد القاهرة.


وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً على أن تنطلق مباراة مصر وبوروندي في تمام الساعة الثامنة.

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية التى أقيمت بالأمس بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من بوروندي والجزائر.

فيما ضمت المجموعة الثانية تونس و مالي و تنزانيا وتشاد، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا وغانا وليبيا.

وضمت المجموعة الرابعة كلًا من المغرب و رواندا و السنغال وجامبيا.
 

ولم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن.

وجاءت قائمة الفراعنة في البطولة على النحو التالي: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرًا خارجيًا قويًا في تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، وشهد وديات أوروبية قوية أيضا في إطار الاستعدادا للمنافسة على اللقب القاري.

مصر البطولة الافريقية منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

كولر عنده حق.. تفاصيل وساطة حازم إمام ومكالمة مدرب الأهلي وفيتوريا

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ترشيحاتنا

رغم اعتراض نتنياهو.. بن غفير يوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى الفلسطينيين

وسط تزايد خسائر الحرب.. روسيا تستغل الأجانب في حملة تجنيد كبرى

كيفية الحصول على قرض حسن من بنك ناصر | اعرف الأوراق المطلوبة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

قائد في الجيش الأوكراني يكشف تقدّم قواته وهدم خط دفاع روسيا

ننشر الحدود الدنيا للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ