5600 مُتقدم|هشام بدر: دورات تدريبية على مستوى دولي للمشاركين بـ«المشروعات الخضراء الذكية».. فيديو

ضمن المرحلة الأولى

قال السفير هشام بدر، المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إنه تقدم للمبادرة نحو 5600 مشروع من كل محافظات مصر ضمن المرحلة الأولى، حيث تقدم حلولا لتحديات بيئية، وهي مشروعات واعدة.

هشام بدر: 1000 مشروع لشركات ناشئة و700 مشروع صغير

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تلك المشروعات تتضمن 1000 مشروع مقدم من مرأة مصرية أو مشروعات تخص تمكين المرأة ولكن تتعلق بالاقتصاد الأخضر.

وتابع المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية : "هناك حوالي 1000 مشروع لشركات ناشئة، 700 مشروع صغير، و1000 مشروع متوسط، و1000 مشروع شركات غير هادفة للربح، و700 مشروع كبير، وبالتالي، فإن كل الحصيلة النهائية هي 5600 مشروع.

هشام بدر:تم تدريب كل اللجان التقييم من كل المحافظات

وأشار هشام بدر إلى أنه سيتم تقييم هذه المشروعات لاختيار الفائزين منها، ومن ثم، فقد جرى تقديم دورات تدريبية للمشاركين على مستوى دولي، ومن ثم، فقد تم تدريب كل اللجان التقييم من كل المحافظات، بخصوص كيفية تقييم المشروعات، بسبب وجود معايير اختلفت طبقًا لأعلى المعايير الدولية عن الدورة الأولى.