ابتعدي عن السكريات الضارة.. طريقة عمل أكواب التوت مع البسكوت للأطفال

قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة تحضير أكواب التوت مع البسكوت.

مقادير أكواب التوت مع البسكوت

ربع كوب فراولة قطع

نصف كوب توت أزرق

نصف كوب توت أسود

كوب توت أحمر

نصف كوب سكر بني

كوب لوز مطحون

كوب دقيق

نصف كوب زبدة باردة

ربع كوب كريمة لباني مخفوقة

2 ملعقة خليط رقائق الذرة مع الفاكهة (للتزيين),

طريقة التحضير

- يُسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

- توضع الزبدة في وعاء عميق، ويُضاف لها الدقيق واللوز المطحون والسكر البني.

- تُفرك الزبدة مع باقي المكونات بأطراف الأصابع، للحصول على خليط يُشبه حبيبات الرمل.

- يُشكل الخليط على هيئة أقراص دائرية مع الضغط الخفيف.

- يُرص البسكويت في صاج فرن مدهون بقليل من الزبدة، ويُخبز في الفرن لمدة 10 دقائق ويُترك ليبرد قليلاً.

- يخفق التوت الأحمر مع قليل من السكر في الخلاط الكهربائي حتى يُصبح صلصة غليظة القوام.

- توزع الصلصة في أكواب التقديم، ثم أنواع التوت والفراولة.

- يوضع البسكوت فوق الفاكهة، وتُزين الأكواب بقليل من الكريمة اللباني المخفوقة وخليط رقائق الذرة والفاكهة الجافة.

- يُمكن تقديم الأكواب مع ملعقة من الآيس كريم حسب الرغبة.