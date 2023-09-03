عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدى كرم تشارك متابعيها وصلة رقص جديدة .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هيدى كرم متابعيها بمقطع فيديو جديد عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وظهرت هيدى كرم فى الفيديو وهى ترقص برفقة اصدقائها أثناء عطلتها الصيفية .

كشفت الفنانة هيدى كرم عن انتهائها من تصوير فيلم “ آل شلبى” بطولة الفنانة لبلبة ، سوسن بدر، ليلي علوى وإخراج آيتن أمين. 

وقالت هيدي كريم في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش حضورها الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما: انتهيت من تصوير فيلم “ آل شلبى ” وهو فيلم اجتماعى كوميدي من إخراج آيتن أمين وإنتاج سينرجى وبطولة لبلبة ، سوسن بدر ، ليلى علوى ".

وأضافت هيدى كرم :" بجسد دور الشقيقة الأصغر لبلبة وسوسن بدر وليلى علوى ولسبب ما بنجتمع فى مكان واحد بـ أولادنا وأحفادنا".

وكانت قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي.. وغيرهم. 

وحرص أبطال جعفر العمدة هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط الصورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما واستقبلت "جومانا" لطفي لبيب بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص لبيب على إلقاء التحية على المصورين والحضور. 

واحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع أنحاء الوطن العربي.

أخر ظهور هيدي كرم أفلام هيدي كرم اطلالات هيدي كرم اطلالة هيدى كرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

أوصى بتحنيط جثمانه| هل طلب محمد الفايد ألا يدفن في مصر؟.. حكاية صراع الملياردير وبريطانيا

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ترشيحاتنا

السجن المشدد 10 سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بخلية الزيتون

أشهر سيارة هاتشباك يابانية بـ 140 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

الرئيس السيسي يوجه بمسار تنموي متطور ومتكامل في محافظة شمال سيناء

وزارة الآثار: جولات زاهي حواس تهدف للترويج لمنتج السياحة الثقافة

غير مبرر .. رومانيا تدين القصف الروسي على ميناء قرب حدودها

أحزان الوسط الفنى.. انهيار عمرو عبد الجليل.. وصدمة وفاة الطفل رابى.. رحيل هانى ويليام تفجع عمرو عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

بكوب دقيق .. طريقة عمل البوريك

بعد غياب .. زوج الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

هيدى كرم تشارك متابعيها وصلة رقص جديدة .. شاهد

فيديو

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ