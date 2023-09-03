رئيس مدينة القصير يفتتح معرض "أهلا مدارس" استعدادًا للعام الدراسي

انطلق معرض "أهلا مدارس" في مدينة القصير، برعاية اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير. يأتي هذا المعرض في إطار مبادرة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مناسبة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

تم افتتاح المعرض في شارع جامعة الدول العربية بمدينة القصير، بحضور عدد كبير من المسؤولين وممثلي الجهات المحلية. وحضر الافتتاح مدراء إدارة التموين والمركز التكنولوجي المتطور بالإدارة، إلى جانب ممثلي الغرفة التجارية بمدينة القصير وسكرتير المدينة.

أشار رئيس مدينة القصير إلى أهمية إقامة هذه المعارض التي تأتي في إطار التعاون بين قطاع التموين والغرفة التجارية، بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب في جميع مراحل التعليم بأسعار مخفضة. وأكد على ضرورة متابعة الفعاليات بشكل دقيق والالتزام بإعلان الأسعار على كافة الأصناف المتاحة في المعرض.

يأتي هذا المعرض استجابة لاحتياجات الأهالي واستعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث يتيح للأسر الحصول على المستلزمات المدرسية بأسعار تناسب جميع الفئات الاجتماعية. ويعكف القائمون على المعرض على توفير مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية واللوازم الضرورية لضمان تحضير الطلاب لبداية ناجحة في العام الدراسي الجديد.