عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة القصير يفتتح معرض "أهلا مدارس" استعدادًا للعام الدراسي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

انطلق معرض "أهلا مدارس" في مدينة القصير، برعاية اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير. يأتي هذا المعرض في إطار مبادرة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مناسبة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

تم افتتاح المعرض في شارع جامعة الدول العربية بمدينة القصير، بحضور عدد كبير من المسؤولين وممثلي الجهات المحلية. وحضر الافتتاح مدراء إدارة التموين والمركز التكنولوجي المتطور بالإدارة، إلى جانب ممثلي الغرفة التجارية بمدينة القصير وسكرتير المدينة.

 أشار رئيس مدينة القصير إلى أهمية إقامة هذه المعارض التي تأتي في إطار التعاون بين قطاع التموين والغرفة التجارية، بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب في جميع مراحل التعليم بأسعار مخفضة. وأكد على ضرورة متابعة الفعاليات بشكل دقيق والالتزام بإعلان الأسعار على كافة الأصناف المتاحة في المعرض.

يأتي هذا المعرض استجابة لاحتياجات الأهالي واستعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث يتيح للأسر الحصول على المستلزمات المدرسية بأسعار تناسب جميع الفئات الاجتماعية. ويعكف القائمون على المعرض على توفير مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية واللوازم الضرورية لضمان تحضير الطلاب لبداية ناجحة في العام الدراسي الجديد.

معرض أهلا مدارس القصير التموين الأدوات المدرسية العام الدراسي اللواء عمرو حنفى السيسي البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

أوصى بتحنيط جثمانه| هل طلب محمد الفايد ألا يدفن في مصر؟.. حكاية صراع الملياردير وبريطانيا

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

موضوعات متعلقة

تنشيط السياحة|«فرق الأنيميشن بفنادق الغردقة».. تعرف على طبيعة عملهم وشروط الانضمام لهم

معلومات عامة.. تنفيذ دوري ثقافي في مركز شباب الشلاتين

تراجع أسعار الأسماك في سوق الغردقة.. مجموعة متنوعة تضم 40 نوعًا

حملة مكبرة في حي شمال الغردقة لرفع الإشغالات وتحسين الحركة المرورية

انطلاق دوري تنس الطاولة في الشوارع والساحات بمدينة القصير

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يبحث القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 32 رحلة طيران سياحية أوروبية.. اليوم

الأوقاف: توزيع 10 أطنان مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

مفاجأة لطلاب الدور الثاني بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تراجع مرتقب باسعار الدواجن .. اتحاد المنتجين يزف بشرى سارة | فيديو

سلاح جديد غير متوقع لمواجهة مرض السكر

السجن المشدد 10 سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بخلية الزيتون

أشهر سيارة هاتشباك يابانية بـ 140 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

الرئيس السيسي يوجه بمسار تنموي متطور ومتكامل في محافظة شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

بكوب دقيق .. طريقة عمل البوريك

بعد غياب .. زوج الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

هيدى كرم تشارك متابعيها وصلة رقص جديدة .. شاهد

فيديو

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ