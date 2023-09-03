للسيدات.. نصائح ذهبية لتجنب زيادة الوزن أثناء الحمل

تكتسب معظم النساء الحوامل وزنًا، أثناء فترة الحمل، إلا أن زيادة الوزن عن الحد المسموح به تعد خطرًا؛على الأم والجنين وعلى الرغم أن زيادة الوزن أثناء الحمل أمر طبيعي جداً ولا يستدعي القلق حول اكتساب الكيلوغرامات الإضافية إلا أن

سيصعب عليكِ التخلص منه بعد الولادة، لذا هناك نصائح لتجنّب اكتساب وزن زائد خلال الحمل.حسب موقع pharmeasy

نصائح لعدم اكتساب الوزن الزائد خلال الحمل:



اتباع نظام غذائي صحي:

احرصي على تناول البروتينات المفيدة لبناء الخلايا، كاللحوم بأنواعها والبيض والألبان ومشتقاتها والبقوليات.

- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل؛ الحليب، الألبان و الأجبان، فهي ليست فقط تؤمن الكالسيوم، بل هي غنية أيضاً بالبروتين ،والابتعاد عن بعض الأكلات المضرة،والتقليل من الوجبات السريعة المليئة بالدهون.

عدم شرب العصائر المعلبة المحلاة:

تجنّبي الإكثار من المشروبات الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، كالعصائر الاصطناعية والقهوة المنكهة، والمشروبات الغازية واستبدليها بعصائر طبيعية والأعشاب كالشاي.

شرب المياه:

للحامل شرب المياه بانتظام خاصة قبل الوجبات سيُقلل شعورك بالجوع ويُنظم عملية الهضم وبالتالي يساهم في عدم اكتساب الوزن الزائد ،خلال فترة الحمل لذا احرصي على شرب كميات كافية من المياه بشكل مستمر كي تتجنبي الشعور بالتعب والآلام التي تُرافق الحمل.



أخذ الفيتامينات:

ينصح الأطباء أخذ الفيتامينات خلال فترة الحمل لأنها تقلل من تناول الطعام وبالتالي تجنبِ اكتساب الوزن الإضافي أيضاً لا تهملي الطعام الذي تتناولينه لكن كميات يحتاجها الجسم والجنين وليس بشكل مفرط حتى تخففي من الوزن الزائد



تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات:

يجب أن تتجنب الحامل الأطعمة الغنية بالدسم والدهون، والحلويات والعصائر المعلبة، التي تحتوي على السكريات ونسبة عالية من السمن المهدرج، وكذلك تجنب الأطعمة المقلية، خاصة اللحوم.

- النوم

يجب أن تحصل الحامل على قسط وافر من النوم الليلي المنتظم والمتواصل، على الأقل 8 ساعات ليلًا.

- الصحة النفسية

ويعد القلق والتوتر من مسببات زيادة الوزن؛ بسبب انخفاض عملية الأيض، ولذلك على الحامل أن تبتعد عن القلق والتوتر، وأن تميل للراحة والاسترخاء والمشي في الطبيعة والتنفس بعمق خلال المشي لتعزيز الأيض.



- تجنب الأطعمة الغنية بالأملاح والبهارات:

يجب أن تتجنب الأم الإفراط في تناول المخللات والتواصل والبهارات الحريفة؛ لأنها تحبس الماء في الجسم، فيما ينبغي الاعتماد على الفواكه والأطعمة الغنية بالألياف، كالخضراوات الورقية.