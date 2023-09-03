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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غلق طريق الحياة.. 120 ألفا من الأرمن يواجهون تطهيراً عرقياً

صدى البلد

يواجه عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين خطر المجاعة في المنطقة الجبلية المتنازع عليها في أذربيجان، حيث تصل الأزمة المستمرة منذ عشرة أسابيع إلى نقطة الانهيار، وفقا لما نشرته صنداي تايمز.

 

انفصلت منطقة ناجورنو كاراباخ، التي تسكنها أغلبية أرمنية، عن أذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقُتل آلاف الأشخاص من الجانبين في الحرب التي تلت ذلك.

واستمر الصراع على مدى عقود حتى قلبت أذربيجان هذه النتائج في عام 2020 في حرب ثانية مريرة استعادت فيها معظم الأراضي التي فقدتها في التسعينيات وأصبح الأرمن العرقيون في كاراباخ - الذين يبلغ عددهم عادة 120 ألفًا- محاصرين بالكامل الآن بالأراضي التي تسيطر عليها أذربيجان.

 

وحسب صنداي تايمز، كانت صلتهم الوحيدة بالعالم الخارجي عبر ممر لاتشين ويربط بين كاراباخ وأرميني ويشار إليه من قبل الأرمن باسم "طريق الحياة"، وفقًا لشروط وقف إطلاق النار لعام 2020، وكان من المقرر أن تشرف على الممر قوات حفظ السلام الروسية.

 

وفي ديسمبر الماضي، تم إغلاق ممر لاتشين من قبل أذربيجانيين يزعمون أنهم نشطاء بيئيون. وبدعم من الحكومة الأذربيجانية، احتج المتظاهرون على استخراج المعادن بشكل غير قانوني من قبل السلطات الأرمنية المحلية في كاراباخ. يضاف هذا إلى مزاعم أذربيجان بأن ممر لاتشين يُستخدم أيضًا في النقل غير القانوني للألغام والإمدادات العسكرية إلى ما تعتبره ميليشيات أرمينية غير شرعية في كاراباخ.

 

وخلال الأسابيع العشرة الماضية، لم تصل أي شحنات من المواد الغذائية أو حليب الأطفال أو منتجات النظافة أو الإمدادات الطبية إلى الأرمن داخل كاراباخ. وتم الإبلاغ عن عدد محدود فقط من عمليات الإجلاء الطبي وغيرها من عمليات الإجلاء خارج المنطقة.

 

وخلال فصل الصيف، أفاد الصحفيون الموجودون على الأرض في كاراباخ باستمرار عن نقص الغذاء، ومحلات السوبر ماركت الفارغة، وطوابير طويلة لساعات طويلة للحصول على الخبز، ونقص الوقود الذي يعني عدم وجود وسائل نقل عام أو عبور للإمدادات الغذائية المحلية. يتم تقنين الكهرباء والغاز بشكل صارم.

 

ووجدت دراسة استقصائية أجريت في أوائل أغسطس أن ما يقرب من ثلث الأسر (30 في المائة) أبلغوا عن عدم كفاية الغذاء، وأن ما يقرب من 70 في المائة أبلغوا عن قيام أفراد الأسرة بتقليل عدد الوجبات اليومية.

 

وتفيد التقارير أن الرعاية الصحية العامة على وشك الانهيار. أفاد فاردان تاديفوسيان، وزير الصحة الفعلي في كاراباخ، أن جميع العمليات الجراحية توقفت باستثناء العمليات المنقذة للحياة، وهناك نقص حاد في الأدوية الأساسية مثل أدوية ضغط الدم والسكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية، ومسكنات الألم. 

 

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة بسبب سوء التغذية لرجل يبلغ من العمر 40 عامًا في عاصمة الإقليم، المعروفة باسم ستيباناكيرت لدى الأرمن وخانكيندي لدى الأذربيجانيين. وقد يشهد بداية فصل الشتاء المزيد من هذه التقارير بين السكان الذين أضعفتهم الحرب والجوع.

 

وتزايدت المخاوف الدولية بشأن الأزمة تدريجياً، وتعززت هذه المخاوف بتقرير كتبه لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، واصفاً الوضع بأنه "إبادة جماعية مستمرة". وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم 16 أغسطس، دعت عدة دول إلى استعادة الحركة على طول ممر لاتشين.

 

من جانبها، تنفي أذربيجان وجود حصار أو حتى أزمة إنسانية في كاراباخ. وعلى الرغم من ذلك، عرضت السلطات الأذربيجانية طريقا بديلا لإيصال الإمدادات الإنسانية إلى السكان الأرمن، عبر مدينة أغدام الأذربيجانية. وهذا من شأنه أن يغير موقع طرق إمداد كاراباخ عبر وسط أذربيجان، بدلاً من أرمينيا.

اذربيجان أرمينيا تطهير عرقي

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