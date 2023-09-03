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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق الطريق الزراعي السريع بالقليوبية .. صور

الطريق الزراعي
الطريق الزراعي

أعلنت محافظة القليوبية غلق الطريق الزراعي السريع وذلك بسبب هبوط بكوبرى بنها رقم 3
وقالت المحافظة فى بيان لها عبر صفحاتها الرسمية غلق الطريق الطريق الزراعي السريع أمام القادمين من الأسكندرية والمنوفية وتحويلة الي الطريق الإقليمي.

أوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري عن حدوث هبوط جزئي محدود في البلاطة العلوية لكوبري بنها على النيل بطريق القاهرة/ الاسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم من الإسكندرية الى القاهرة والذى تم إنشاؤه عام 1992 ، وانه على الفور تم الدفع بفرق الصيانة للبدء في الإصلاحات اللازمة  كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور  لعمل التحويلات المرورية اللازمة لضمان سيولة الحركة المرورية في نطاق الكوبري .

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القليوبية التحويلات المرورية الهيئة العامة للطرق والكباري الطريق الزراعى السريع الطريق الاقليمي الطريق الزراعى القاهره الإسكندرية هيئة العامة للطرق والكباري حركة المرور

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