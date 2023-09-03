غلق الطريق الزراعي السريع بالقليوبية .. صور

أعلنت محافظة القليوبية غلق الطريق الزراعي السريع وذلك بسبب هبوط بكوبرى بنها رقم 3

وقالت المحافظة فى بيان لها عبر صفحاتها الرسمية غلق الطريق الطريق الزراعي السريع أمام القادمين من الأسكندرية والمنوفية وتحويلة الي الطريق الإقليمي.

أوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري عن حدوث هبوط جزئي محدود في البلاطة العلوية لكوبري بنها على النيل بطريق القاهرة/ الاسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم من الإسكندرية الى القاهرة والذى تم إنشاؤه عام 1992 ، وانه على الفور تم الدفع بفرق الصيانة للبدء في الإصلاحات اللازمة كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة لضمان سيولة الحركة المرورية في نطاق الكوبري .

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