بيضرب إيرادات وسيناريوهات وشهادات| ياسمين رئيس تشعل “خناقة” على السوشيال بسبب فنان غامض.. تعرف عليه

حالة من الجدل تسببت بها الفنانة ياسمين رئيس عقب نشر تويتة غامضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس"، دون الإفصاح عن من هو المقصود بتلك التويتة، لتثير التكهنات.

تويتة ياسمين رئيس تثير الجدل

وكتبت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الشخصي بموقع "إكس": "بيضرب إيرادات،، وبيضرب سيناريوهات،، وبيضرب أخبار كذب، وبيضرب أرقام مشاهدات ،،وبيضرب شهادات كمان، فاضل إيه تاني يا نجم مش كفايه بقي كده".

وبمجرد نشر هذه التغريدة، علق عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا علي تغريدة الفنانة ياسمين رئيس، أرادوا معرفة من المقصود من نجوم الوسط الفني بهذه التغريدة الغامضة.

ولم تكتفي ياسمين رئيس بتوجيه رسالة واحدة غامضة، حيث نشرت عقب التويتة فيديو لأحد مشاهد الفنان الراحل أحمد زكى، وهو يقول: "كلهم كدابين وعارفين انهم كدابين، وعارفين اننا عارفين انهم كدابين، وبرده مستمرين كدابين".

سيناريوهات تغريدة ياسمين رئيس

وانقسمت تعليقات رواد السوشيال ميديا علي تغريدة ياسمين رئيس، بين التعليقات اللاذعة التي طالتها بسبب هجومها علي الفنان الغامض، وبين البعض الذين يريدون معرفة من هو الفنان الغامض الذي تقصده ياسمين رئيس.

وتوقع عدد من رواد السوشيال ميديا، أن هذه التغريدات الغامضة موجه للفنان تامر حسني، ليعلق البعض كاتبًا: "تامر مش وحش وبيتعامل مع الناس كلها بأدب واحترام"، ولكن لم يثبت حتي الآن من هو الفنان الغامض الذي تتحدث عنه الفنانة ياسمين رئيس.

هيثم سعيد يوجه رسالة ل ياسمين رئيس

ووجه الفنان هيثم سعيد رسالة إلي الفنانة ياسمين رئيس، عقب رسالتها الغامضة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب هيثم سعيد في منشور له: "قالتلك بيضرب إيرادات و هيا مصورو كليب مع شاكوش القادره!!"، ليقوم متابعي الفنان بالتعليق علي منشوره كالاتي: "ايه علاقة ده ب ده- طب وهي نفت دا ما هي طلعت مع شاكوش".

أحدث أعمال ياسمين رئيس

يذكر أنه بدأت النجمة ياسمين رئيس مرحلة التحضيرات لفيلمها "رحلة البحث عن فستان الزفاف" الذي يجمعها لأول مرة مع المخرجة جيلان عوف، ومن المقرر أن تبدأ ياسمين رئيس تصوير مشاهدها بالفيلم خلال الـ 3 أسابيع المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، والفيلم من إخراج وتأليف جيلان عوف، ومن إنتاج محمد حفظي وشركة Film Clinic.