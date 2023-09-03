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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة المنصورة

قطع المياه
قطع المياه

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم قطع المياه بعد غدا الثلاثاء  من الساعة ١١ مساء الثلاثاء الى الساعة 9 صباحا يوم الاربعاء عن بعض المناطق بمدينة المنصورة  لتنفيذ اعمال صيانة واحلال وتجديد لخط المياة الرئيسي قطر 800 مم بشارع الجيش بالمنصورة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث اوضح التقرير انه نظرا لتنفيذ اعمال الصيانة والاحلال والتجديد لخط المياة المشار اليه فإنه سيتم ايقاف محطة مياة شرب شرق المنصورة لمدة 9 ساعات خلال الفترة المشار اليها حيث يتم ربط الخط المذكور علي شبكة المياة القائمة بمدينة المنصورة.

كما اوضح التقرير ان المناطق المتأثرة بانقطاع المياة هي حي شرق بالكامل واجزاء من حي غرب،ومدينة مبارك، ومجمع المحاكم،وشارع عبد السلام عارف وفرعياته ووشارع بورسعيد وفرعياته ومستشفي التأمين الصحي والمستشفي الدولي وسندوب،وسكة سندوب وشارع محمد فتحي وشارع الجلاء،كما ستتأثر اجزاء من مركز المنصورة بضعف المياة وهي الوحدات المحلية بنقيطة وكوم الدربي وبرق العز ومنطقة مصانع سندوب.

وقد وجه "مختار" للدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصورة واللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصورة للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال  المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.. واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

 وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع  المياة بشرق وغرب المنصورة وقري ومناطق مركز المنصورة بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم  لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمدينة المنصورة أيمن مختار بالدقهلية بالمنصورة غرب المنصورة

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