وزيرة التجارة الأمريكية تحذر الصين: صبر شركاتنا ينفد

حذرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الصين في مقابلات أذيعت يوم الأحد من أن صبر الشركات الأمريكية 'ينفد'، قائلة إن الشركات الأمريكية تستحق 'بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤ الفرص'.

اعتاد أكبر اقتصادين في العالم أن يكونا أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض، لكن واشنطن تتاجر الآن بشكل أكبر مع كندا والمكسيك المجاورتين، بينما تتاجر بكين بشكل أكبر مع جنوب شرق آسيا.

وأثناء وجوده في الصين مؤخرًا، قال ريموندو إن هناك رغبة قوية بين الشركات الأمريكية لإنجاح العلاقة، وأنه على الرغم من أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية كانت إيجابية، إلا أن الوضع على الأرض يحتاج إلى أن يتناسب مع الخطاب.

وقال رايموندو لبرنامج Face the Nation على شبكة سي بي إس، وفقًا لنص تم بثه مسبقًا: 'الصين تجعل الأمر أكثر صعوبة'. 'لقد كنت واضحًا جدًا مع الصين بأننا بحاجة إلى ذلك - فالصبر بدأ ينفد بين الشركات الأمريكية. إنهم بحاجة ويستحقون بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤ الفرص. ونأمل أن تستجيب الصين لهذه الرسالة حتى نتمكن من إقامة علاقة تجارية مستقرة ومتنامية. '

وقال رايموندو إن الشركات الأمريكية تواجه تحديات جديدة، من بينها غرامات كبيرة غير مبررة ومداهمات للشركات وتغييرات في قانون مكافحة التجسس.

وقالت لشبكة CNN: 'لقد كنت واضحة ومباشرة وحازمة للغاية في جميع محادثاتي مع نظرائي الصينيين'.

وأضافت 'لم أقم بأي لكمات. ولم ألطف أي شيء.' وقالت ريموندو أيضًا إنها أبلغت المسؤولين الصينيين بأن بريدها الإلكتروني قد تم اختراقه قبل رحلتها إلى الصين في أواخر أغسطس.

وقالت لشبكة CNN: 'لقد قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالأمر، واقترحوا أنه لم يكن مقصوداً'. 'لكنني أعتقد أنه كان من المهم أن أطرح الأمر على الطاولة وأخبرهم أنه من الصعب بناء الثقة عندما يكون لديك تصرفات كهذه.'

تتصارع الصين مع التباطؤ الذي هز الأسواق العالمية، مع تركيز الأضواء الآن بقوة على أزمة الديون المتصاعدة لشركة Country Garden (2007.HK) المطورة المتعثرة في قطاع يساهم بحوالي ربع الاقتصاد.

وقالت لـ Face the Nation: 'أعتقد أنه ليس هناك شك في أن (الاقتصاد الصيني) يتباطأ. ومن المؤكد أنهم يواجهون تحديات حقيقية كبيرة في قطاع العقارات'.

وقال ريموندو إن الاقتصاد الصيني كان أداءه أفضل عندما كان أكثر شفافية وأكثر توجها نحو السوق.

وقالت: 'نظرًا لأنهم أغلقوا أبوابهم وأصبحوا أكثر تعسفًا في الطريقة التي يديرون بها اللوائح، فإن الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة'.