برسوم لا تتجاوز 3 آلاف جنيه.. شروط عمل السايس وفقا للقانون

يعد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ، المعروف إعلاميا “ بقانون السايس” واحدا من أهم القوانين التي تسهم في تحقيق الانضباط بالشارع المصري، من خلال مكافحة كافة أشكال البلطجة والعشوائية التي يواجهها المواطنون في ساحة انتظار السيارات، حيث نظم القانون هذه العملية بعدة ضوابط .. أهما وجود رخصة للسايس .

استخراج رخصة مزاولة

ونصت المادة (4) على أن تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

شروط عمل السايس

ووفقا للمادة (5) يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي :

-إجادة القراءة والكتابة.

-ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .

-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

-أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

-أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة .

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.