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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلمي عبدالباقي عن التحقيق مع سارة زكريا: مش هتمسك مايك تاني في مصر

سارة زكريا
سارة زكريا

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، العقوبات التي ستطبق على المطربة اللبنانية السورية سارة زكريا، بشأن إهانتها للجمهور في حفلها الأخير بالساحل الشمالي، مؤكدًا أنها ليست عضوة في نقابة المهن الموسيقية.

وقال الفنان حلمي عبد الباقي، في تصريحات تلفزيونية، إن المطربة اللبنانية سارة زكريا، تخضع للتحقيق حاليا في نقابة المهن الموسيقية، مشيرا إلى أنها لن تقيم حفلات أخرى في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حلمي عبد الباقي: سارة زكريا في التحقيق، ومع أن المفروض من غير تحقيق تتشطب؛ لأنها مش عضو في النقابة أصلًا، ومش هيحصل ده تاني، وهي تنسى إنها تغني في مصر تاني، ولسه بيتحقق معاها، ولكن اجتهاد مني، مش هتمسك مايك تاني في مصر، واحنا مش هنسمح بده.

وأكد حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن مجلس النقابة يرحب بأي فنان يحمل جنسية غير مصرية؛ طالما يحترم عادات وتقاليد الجمهور المصري، متابعًا: أهلا وسهلا بأي فنان من بره مصر طالما بيحترم الجمهور وبيحترم المسرح والكلمة اللي بيقولها، إنما أي حد تاني هيخرج عن النص؛ ملوش مكان عندنا.

وأردف: مينفعش على مسرح مصري تقولي الألفاظ دي، مش هيحصل، حتى لو هتكسبنا ملايين، مش هنقبل بده.

وأضاف عبد الباقي: الحياة بالشكل ده مش حلوة خالص، واحنا مصر، واحنا أساس الفن، ومنارة الفن في الوطن العربي كله، وفي هجمة شرسة معرفش إيه السبب فيها، إنما احنا واقفين بالمرصاد لأي حد يخرج عن النص، ويخلي شكلنا كبلد راعية للفن والفنانين، تبقى بالشكل ده.

وختم حلمي عبد الباقي حديثه، قائلًا: النقيب مصطفى كامل عامل مجهود خرافي إنه بيتصدى لأي مشكلة في نقابة المهن الموسيقية، ومش معقول يا جماعة مش ملاحقين على الناس دي كلها.

سارة زكريا حلمى عبد الباقى

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