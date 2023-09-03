تباين أداء أسواق المال العربية| بورصتا مصر والسعودية تغلقان على تراجع.. و«الأردنية» ترتفع

البورصة المصرية تغلق على انخفاض



بورصة قطر تنخفض 0.09%



مؤشر بورصة البحرين العام يغلق على ارتفاع



بورصة السعودية تغلق منخفضة



شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم الأحد 3-9-2023، حيث أغلقت بورصتي البحرين والأردن على ارتفاع، بينما أغلقت بورصات مصر، فلسطين، السعودية، الكويت، و قطر على تراجع.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على تراجع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه ليصل إلى 1.268 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" انخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.78% ليبلغ 18726.01 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.45% مسجلاً 3812.36 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.56% لينهي التعاملات عند مستوى 5566.59 نقطة.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضاً 35.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11455.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 154 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.



وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وتبوك الزراعية، وأميانتيت، وبوبا العربية، وسلامة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سيرا، وأنابيب، والتعمير، والخدمات الأرضية، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.45% .



فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، والغاز، وشمس ، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الغاز، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 70.74 نقطة ليقفل عند مستوى 23583.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,956.73 نقطة بارتفاع قدره 4.57 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 747.82 نقطة بارتفاع قدره 1.06 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و303 آلاف و835 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 593 ألفًا و669 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 75ر15 نقطة ليسجل 09ر6990 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 %, وذلك من خلال تداول 6ر148 مليون سهم نفذت عبر 7868 صفقة نقدية بقيمة 6ر29 مليون دينار كويتي.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" انخفض مؤشر السوق الرئيس 55ر48 نقطة ليغلق عند مستوى 04ر5644 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 85ر0% جراء تداول 3ر70 مليون سهم عبر 3510 صفقات نقدية بقيمة 4ر8 ملايين دينار.



كما انخفض مؤشر السوق الأول 49ر4 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 66ر7690 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0% من خلال تداول 3ر78 مليون سهم عبر 4358 صفقة بقيمة 12ر21 مليون دينار.



البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.22% ، لتصل عند مستوى 2413.92 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 5.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.4 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2646 صفقة.



البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

انخفاض بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.24%، ما يعادل 1.53 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 641.98 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 109,185 سهماً، بقيمة إجمالية 219,019 دولارًا، نفّذت من خلال 63 صفقة.

مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، على انخفاض بواقع 8.75 نقاط، أي بنسبة بلغت 0.09 %، ليغلق عند مستوى 10185.99 نقطة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم خلال الجلسة، تداول 167 مليونًا و998 ألفًا و143 سهمًا، بقيمة 416 مليونًا و879 ألفًا و677.806 ريالًا، نتيجة تنفيذ 14553 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت خلال التداول، أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.