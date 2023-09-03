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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: جني الارباح والتصحيح يدفعان جميع مؤشرات البورصة المصرية للمنطقة الحمراء

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال ان  المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية EGX30 أغلق التعاملات في اولى جلسات الأسبوع على تراجع قدره 85.82 نقطة بنسبة هبوط 0.45% مسجلاً مستوى إغلاق عند 18788 نقطة.

وارجع خبير أسواق المال هبوط مؤشر البورصةإلى  ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية بالقرب من القمة التاريخية للمؤشر الرئيسي واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي للإغلاق بالمنطقة الحمراء.

واضاف: اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً، مشيرا إلى أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 18600 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 19000 نقطة مدعوماً بانتهاء عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الاسهم القيادية والارتداد مرة أخرى مع استمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

ولفت الى انه في حالة استمرار عمليات التصحيح والهبوط لأغلب الاسهم القيادية وعدم استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم 18600 نقطة قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 18400 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق متراجعا بمقدار 17.07 نقطة بنسبة هبوط 0.45% مسجلاً مستوى إغلاق عند مستوى 3812.44 نقطة بفضل الاداء المتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح.

وتابع: استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3800 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة مدعوماً بعودة نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وعودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء مرة أخرى.

البورصة اسواق المال المؤسسات المالية جني الأرباح

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