ناشئو زد 2003 يكتسحون بتروجيت بأربعة أهداف مقابل هدف

فاز فريق الناشئين مواليد 2003 لكرة القدم بنادي زد علي فريق بتروجيت بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد بملعب نادي زد، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الجمهورية، تحت قيادة المدير الفني ستيفان موثراث
أحرز أهداف فريق زد كلا من:
عمر عبدالحميد هدف
حازم محمد محمد هدف
احمد السيد فكري هدف
عبدالرحمن ياسر زكريا "بوتا" هدف
ويضم الجهاز الفني لفريق زد
مدير فني ك/ ستيفان موثراث
مدرب ك/ مؤمن عبدالغفار
مدرب ك/ اسلام عمر النور
مدرب حراس ك/ حسن علي عوض
إداري ك/ هيثم سمير غازي
محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي
مدرب أحمال ك/ بلال سعيد عبدالنور
اخصائي د/ عمران صلاح علي
مسؤول مهمات/ عمر فتحي "الفيومي".
وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه الشكر للاعبين عقب انتهاء المباراة وقام أيضا بتوجيه الشكر للجهاز الفني للفريق.