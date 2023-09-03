ناشئو زد 2003 يكتسحون بتروجيت بأربعة أهداف مقابل هدف

فاز فريق الناشئين مواليد 2003 لكرة القدم بنادي زد علي فريق بتروجيت بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد بملعب نادي زد، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الجمهورية، تحت قيادة المدير الفني ستيفان موثراث

أحرز أهداف فريق زد كلا من:

عمر عبدالحميد هدف

حازم محمد محمد هدف

احمد السيد فكري هدف

عبدالرحمن ياسر زكريا "بوتا" هدف

ويضم الجهاز الفني لفريق زد

مدير فني ك/ ستيفان موثراث

مدرب ك/ مؤمن عبدالغفار

مدرب ك/ اسلام عمر النور

مدرب حراس ك/ حسن علي عوض

إداري ك/ هيثم سمير غازي

محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي

مدرب أحمال ك/ بلال سعيد عبدالنور

اخصائي د/ عمران صلاح علي

مسؤول مهمات/ عمر فتحي "الفيومي".

وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه الشكر للاعبين عقب انتهاء المباراة وقام أيضا بتوجيه الشكر للجهاز الفني للفريق.