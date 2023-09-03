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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناشئو زد 2003 يكتسحون بتروجيت بأربعة أهداف مقابل هدف

صدى البلد

فاز فريق الناشئين مواليد 2003 لكرة القدم بنادي زد علي فريق بتروجيت بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد بملعب نادي زد، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الجمهورية، تحت قيادة المدير الفني ستيفان موثراث

أحرز أهداف فريق زد كلا من:
عمر عبدالحميد هدف
حازم محمد محمد هدف
احمد السيد فكري هدف
عبدالرحمن ياسر زكريا "بوتا" هدف

ويضم الجهاز الفني لفريق زد
مدير فني ك/ ستيفان موثراث 
مدرب ك/ مؤمن عبدالغفار
مدرب ك/ اسلام عمر النور
مدرب حراس ك/ حسن علي عوض
إداري ك/ هيثم سمير غازي
محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي
مدرب أحمال ك/ بلال سعيد عبدالنور 
اخصائي د/ عمران صلاح علي 
مسؤول مهمات/ عمر فتحي "الفيومي".

وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه الشكر للاعبين عقب انتهاء المباراة وقام أيضا بتوجيه الشكر للجهاز الفني للفريق.

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