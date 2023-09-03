عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر العربي يضيف ذهبية جديدة لمنتخب مصر للجمباز الفني فى بطولة رومانيا

عمر العربي
عمر العربي

حقق  عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني  الميدالية الذهبية والمركز الأول  فى نهائي منافسات جهاز  حصان القفز ببطولة رومانيا الدولية والمقامة  حاليا بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 1 وحتى 3 وذلك استعدادا لبطولة العالم  ليرفع منتخب مصر رصيده الي ثلاث ميداليات ذهبيتين وفضية وقام بتسليم الميداليه الذهبية والمركز الاول السفير المصرى فى رومانيا مؤيد الضلعى.

وحرص سفير مصر فى رومانيا مؤيد الضلعي ومسؤولي السفارة. المصرية المستشارة مروه شعير نائب السفير  وعقيد طيار أركان حرب محمود وهبي الملحق العسكري  والقنصل نادر شبل  علي مساندة وتشجيع منتخب مصر للجمباز الفني رجال أثناء مشاركتهم اليوم فى نهائيات البطولة.

ويشارك المنتخب المصري لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية  فى إطار الاستعداد لبطولة العالم.

ويمثل أبناء النيل في هذه البطولة كلًا من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".

ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر المدير الفني، وعرفات أحمد المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.

ومن جانبه، هنا الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز،  اللاعب  عمر العربي علي حصوله علي الميدالية الذهبية لجهاز حصان القفز فى ظل منافسة شرسة مع أبطال العالم فى بطولة رومانيا الدولية 
واضاف امين أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.
واشار  امين ان منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي اعلي مستوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

رسميا.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس 2024 على 3 أقساط| تفاصيل

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

هؤلاء معفيون من دفعها| قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الجديد

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

ترشيحاتنا

تجارة باسم الدين| الداعية أمير منير يثير الجدل بسبب ابلكيشن عمرة بـ4000 جنيه.. اعرف الحكاية

نشوى مصطفى تعتذر لزوجها على الهواء لهذا السبب| فيديو

برشلونة يتقدم على أوساسونا بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني

بيترجموا كلامي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماعه مع مسئولة بسفارة دولة كبيرة

باريس سان جيرمان يكتسح ليون برباعية في الشوط الأول بالدوري الفرنسي

حفاظا على الشعب.. «الموسيقيين»: سارة زكريا ممنوعة من الغناء تماما في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير صدور الدجاج محشية بالسبانخ

أطعمة تعالج الحساسية وتخفّف أعراضها

مهرجان العلمين الجديدة يحقق النجاح في اتجاهين.. روَّج للسياحة بها ودَعَمَ «حياة كريمة».. والمدينة احتضنت نجوم الوطن العربي

30 طفرة.. الصحة الأمريكية تعلن انتشار متغير جديد لـ كورونا

فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ