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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

شيرين شيكاغو أول
شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..في

كعادتها تتميز اكثير من الفتيات في مقتبل العمر بحضورهن ونجاحهن في مختلف المجالات ومنها مجال القيادة  وعدم التردد بخوض غمار كل ما هو جديد وتتحدث صدى البلد في تلك المرة عن  شيرين شيكاغو وهي شابة تبلغ  24 عاما  قامت بدراسة المجال السياحي  وشعبة الأرشاد السياحي دفعة طيران جوي .

أشارت  شيرين شيكاغو أن فكرة تعليم قيادة الرجات النارية بدأت لديها عند بدأت عملها في مجال قيادة السيارات إلا أنها مع ازدحام الشوارع  كرت في الاتجاه إلى قيادة الأسكوتر أوموتوسكل  race .45

أضافت قائلة أنها  في عمر الأربعة عشر عاما  قد بدأت في واجهت العديد من الأعتراضات في بداية عملها في تعليم وقيادة الدرجات النارية من قبل اهلها خوفا عليها وعدم أقتناعهم بالفكرة إلا انها لاقت بعد ذلك التشجيع من قبل أهلها وفي المقدمة والدتها ووالدها وذلك بعد فترة من بدأ عملها في تلك المجال .

لفتت شيرين شيكاغو  إلى انها تعشق تلك لمهنة وقد واجهت العديد من المشاكل في البدايه إلا انها سريعة ما تأقلمت وأستطاعت تجاوز كافة الصعاب .

لفتت أنها عند تعرضت في بداية عملها للأصابة والتوقف عن القيادة حوالي  6 اشهر دون قيادة إلا أنها تمكنت بعد فترة من مواصلة عملها مرة أخرى.

أشارت أن أكثر المواقف المحبطة التي تعرضت لها هي عدم أيمان البعض أنه يمكن لسيدة ان تقوم بتعليم القيادة واعتبار البعض أن الرجال هم الأكثر كفاءة للقيام بتلك المهمة.

أشارت أنها بدايات قيامها بفتح معرض صغير للأسكوترات قد لاقت بعد التهديدات الغير مبررة من قبل البعض لخوض تلك المجال في البداية.

أما عن تفاعل البعض معها أثناء قيادتها للدرجات النارية فأشارت إلها أنها لاقت قبول من قبل البعض والرغبة في أخذ صورة فوتغرافية بصحبطها مقارنة باستنكار البعض الآخر باعتبارها سيدة تقود دراجة نارية .

أكدت  شيرين شيكاغو أنها شاركت في فيلمات أبرزهم فيلم  هارلي ولفتت  إلى أن الأكثر إقبالا على تعلم قيادة الدرجات النارية هم الشباب مقارنة بالفتيات وذلك لخوف الكثير منهن  لفكرة القيادة ومخاطرها.

لفتت إلى انها استطاعت تحقيق حلمها في أن تشارك في العديد من الأفلام ووأصبحت أيضا أول مدربة درجات نارية وصاحبة معرض للموتسيكلات 

المجال السياحي الارشاد السياحي قيادة الرجات الرجات النارية الدرجات النارية

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