منى البنا تكشف تفاصيل تدريب أحمد فهمي للطهي في مسلسل سفاح الجيزة

كشفت منى البنا، مؤسسة الرئيس التنفيذي لأكاديمية منى بيتي لفنون الطهي، عن تفاصيل تدريبها لدور أحمد فهمي بسفاح الجيزة.

وأوضحت "البنا"، خلال لقائها برنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن المخرج هادي الباجوري والفنان أحمد فهمي أرادوا أن يظهر السفاح بأنه بارع و مٌتمرس بالطهي، معقبة: "أحمد ممسكش سكينة قبل كده و لا دخل المطبخ و بيكره الطبخ جدا".

شاطر و سريع التعلم

وأضافت "البنا"، أنها قامت بمساعدته من خلال تعليمه أساسيات الطهي، موضحة أن أحمد فهمي شاطر جدا و لم يأخذ وقتا بالتعلم و أنه شخص سريع التعلم.

وتابعت، أنها قامت بتعليمه الأساسيات و كان يقوم بالتدرب عليها بباقي الأوقات، منوهة إلى أنها لم تكن تعلم القصة الحقيقية للمسلسل.