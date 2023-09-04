في عيد ميلاد منة فضالي.. تعرف على أول عمل شاركت فيه خلال مشوارها الفني

تحتفل اليوم منة فضالي بعيد ميلادها الـ40، حيث أنها من مواليد يوم ٤ سبتمبر عام 1983.

نبذة عن حياة منة فضالي

ولدت منه فضالي في 4 سبتمبر1983 بالقاهرة، وتخرجت من كلية سياحة وفنادق، كانت والدتها تعمل كمساعد للمخرج مجدي أبو عميرة، وعندما تخرجت بدأت مسيرتها الفنية لتشارك في عدة أعمال فنية متنوعة من أبرزها دورها في مسلسل “سلسال الدم”، دورها في فيلم “الباشا تلميذ.

أول أعمال منة فضالي

وشاركت الفنانة منة فضالي خلال مشوارها الفني فى العديد من الأعمال، حيث شاركت في أول عمل لها في مسلسل بعنوان أين قلبي مع الفنانة يسرا.



وبعدها قدمت منة العديد من الأعمال مثل الملك فاروق الناس فى كفر عسكر وآن الأوان ولحظات حرجة وسكة الهلالي وعفاريت السيالة.



أشهر أعمالها فى الدراما

وقدمت منة فضالي الكثير من الاعمال والتى تخطت حتى الآن ما يقرب من 100 عمل متنوع ما بين الدراما والسينما ومن أشهر أعمالها فى الدراما

مسلسل زمن عماد الدين والعمة نور والليل واخرة وأخر المشوار وأحلام هند الخشاب وللثورة حسابات أخرى وبنات فى التلاتين واللص والكتاب والزناتي مجاهد وحضرة الضابط أخي ونساء لا تعرف الندم ومزاج الخير وسلسال الدم والأخوة اعداء ووش تاني وأفراح أبليس وقيد عائلي وسكن البنات والونش.





أشهر أعمالها فى السينما

اما السينما فقدمت الكثير من الأفلام فيلم هو في ايه والباشا تلميذ والشبح وأزمة شرف ونور عيني والديلر وعلمني حبك وتحت الترابيزة وبراءة ريا وسكينة.